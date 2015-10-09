Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Германия
16 ноября 23:23
 

"Бавария" предложила крупную сумму за лидера "Барсы": известны детали

Мюнхенская "Бавария" готова платить за защитника "Барселоны" Роналду Араухо, вице-капитана команды, 30 миллионов евро после отклонения предыдущего предложения, передают Vesti.kz.

Снижение предложения и реакция "Барсы"

Ранее, по данным Don Balon, немецкий клуб готов был заплатить около 80 миллионов евро, но предложение было сразу отклонено спортивным директором "сине-гранатовых" Деку. Сейчас сумма составила 30 миллионов евро — шаг, который демонстрирует интерес "Баварии", но учитывает экономическую ситуацию клуба и нестабильную форму игрока в сезоне.

Вице-капитан "Барсы" остаётся ключевым игроком, несмотря на некоторые проблемы в текущем сезоне. Он пропускал минуты из-за мышечных травм и допускал отдельные ошибки, но лидерские качества и вклад в игру команды остаются на высоком уровне.

Араухо в системе "Баварии"

Для "Баварии" Араухо представляет идеальный профиль: быстрый, агрессивный центральный защитник, силён в воздухе и способен корректировать пространство за спиной, что критично для атакующего стиля мюнхенцев.


Его универсальность — опыт игры как центрального защитника и правого фулбека — делает его ценным усилением для обороны, где у команды ранее ощущалась нехватка глубины. Также важны соревновательный характер и опыт Араухо в крупных матчах.

"Барселона" сохраняет позиции

Несмотря на снижение предложения, "Барселона" не готова расставаться с Араухо за 30 миллионов евро. Клуб считает эту сумму слишком низкой и подчёркивает его значимость для команды и проекта тренера Ханси Флика. Деко остаётся на позиции: защитник не продаётся, и "Баварии" придётся значительно повысить ставку, если она хочет убедить руководство каталонцев отпустить игрока.

В текущем сезоне уругваец провёл 13 матчей и забил два гола. На данный момент, по данным Transfermarkt, он оценивается в 35 миллионов евро

