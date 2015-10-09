Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Украина вырвала путёвку в стыки отбора ЧМ в группе с Францией

Сборная Украины завершила отборочный цикл на чемпионат мира-2026 победой над Исландией со счётом 2:0, передают Vesti.kz.

Голы в концовке принесли Украине три очка

На 83-й минуте счёт открыл Александр Зубков, нападающий турецкого "Трабзонспора", завершивший атаку украинцев. Уже в добавленное время, на 93-й минуте, преимущество закрепил форвард "Полесья" Алексей Гуцуляк, поставив точку в игре.

Украина – в стыковых матчах

Благодаря этой победе Украина набирает 10 очков и финиширует на втором месте в группе D. Теперь команда продолжит борьбу за путёвку на ЧМ-2026 в стыковых матчах. Лидером квартета стала Франция, завершившая цикл с 16 очками.

Исландия и Азербайджан выбывают из гонки

Исландцы, закончившие квалификацию с 7 очками, и Азербайджан (1 балл) утрачивают шансы на участие в мировом первенстве.

