Франция сотворила камбэк и отменила сенсацию в отборе ЧМ-2026

Сборная Франции по футболу одержала волевую победу над командой Азербайджана в отборочном цикле чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Хотя первыми успеха добились хозяева благодаря голу Рената Дадашова на 4-й минуте. Гости ответили точными ударами Жана-Филиппа Матеты и Магнеса Аклиуша на 17-й и 30-й минутах соответственно. А на 45-й минуте Шахруддин Магомедалиев записал в свой пассив автогол.
Франция, уже досрочно вышедшая на ЧМ, только укрепила свое лидерство в группе, набрав 16 очков. А азербайджанцы завершили квалификацию без побед, расположившись с 1 баллом на последней, четвертой строчке. В этом квартете Украина со второй позиции отобралась в стыковые матчи.
Группа D после 6 матчей
1. Франция - 16 очков
2. Украина - 10
3. Исландия - 7
4. Азербайджан - 1
