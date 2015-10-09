Тренер Португалии поставил точку в споре о роли Роналду после победы 9:1 и выхода на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес высказался о роли Криштиану Роналду в команде, сообщают Vesti.kz.

В заключительном матче отбора на чемпионат мира-2026 Португалия разгромила Армению со счетом 9:1. Роналду пропустил игру из-за дисквалификации.

– Сборная лучше с Роналду или без него? Нет, нет. Нам лучше с Криштиану, нам лучше с Нуну Мендешем, нам лучше с Педру Нету. Это важно. Также важно понимать, что футбол – это игра ошибок, игра трудностей, игра стойкости. И когда кто-то из игроков отсутствует, нам нужно найти способ победить.

Думаю, важно иметь в составе всех игроков, которые значимы для сборной. Но также важна уверенность, четкое представление, что мы можем победить, даже когда кого-то из игроков нет в стартовом составе, – сказал Мартинес в беседе Sapo.