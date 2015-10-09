Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
16 ноября 16:07
 

Роналду сделал заявление после дисквалификации в сборной Португалии

  Комментарии

Роналду сделал заявление после дисквалификации в сборной Португалии Криштиану Роналду. ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обратился к своим сокомандниками перед заключительным туром отборочного турнира на чемпионат мира-2026, передают Vesti.kz.

В последнем матче за национальную команду 14 ноября против Ирландии пятикратный обладатель "Золотого мяча" схлопотал красную карточку за акцентированный удар локтем в спину соперника. Это удаление стало первым в карьере Роналду за сборную Португалии.

Последнюю игру с Арменией чемпионам Европы-2016 предстоит сыграть без своего капитана, однако Криштиану готов помочь своим коллегам за пределами поля - он уже подготовил мотивационную речь:

"Вперёд, команда! Вместе сегодня и всегда! За Португалию и за наш флаг!", — написал Роналду в соцсетях.

Матч Португалия - Армения состоится сегодня, 16 ноября, на стадионе "Драган" и начнётся в 19:00 по казахстанскому времени.

На данный момент команда Роналду уверенно лидирует в группе F, набрав 10 очков. Армения, в свою очередь, идёт четвёртой в квартете с тремя набранными баллами и уже потеряла шансы выйти на мундиаль.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Португалия   •   Групповой этап, мужчины
16 ноября 19:00   •   закончен
Португалия
Португалия
9:1
Армения
Армения
Кто победит в основное время?
Португалия

89%

Ничья

4%

Армения

7%

Проголосовало 728 человек

