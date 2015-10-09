Роналду сделал заявление после дисквалификации в сборной Португалии

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обратился к своим сокомандниками перед заключительным туром отборочного турнира на чемпионат мира-2026, передают Vesti.kz.
В последнем матче за национальную команду 14 ноября против Ирландии пятикратный обладатель "Золотого мяча" схлопотал красную карточку за акцентированный удар локтем в спину соперника. Это удаление стало первым в карьере Роналду за сборную Португалии.
Последнюю игру с Арменией чемпионам Европы-2016 предстоит сыграть без своего капитана, однако Криштиану готов помочь своим коллегам за пределами поля - он уже подготовил мотивационную речь:
"Вперёд, команда! Вместе сегодня и всегда! За Португалию и за наш флаг!", — написал Роналду в соцсетях.
Матч Португалия - Армения состоится сегодня, 16 ноября, на стадионе "Драган" и начнётся в 19:00 по казахстанскому времени.
На данный момент команда Роналду уверенно лидирует в группе F, набрав 10 очков. Армения, в свою очередь, идёт четвёртой в квартете с тремя набранными баллами и уже потеряла шансы выйти на мундиаль.
Força equipa! Todos juntos hoje e sempre! Por Portugal e pela nossa bandeira! pic.twitter.com/DKQk7pUGCR— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025
Португалия
Армения
89%
4%
7%
Реклама