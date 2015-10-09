"У Казахстана в воротах Лев Яшин!". За рубежом восхитились Анарбековым

Мексиканский футбольный аналитик и комментатор Карлос Рейносо высказался об игре вратаря алматинского "Кайрата" Темирлана Анарбекова в матче сборной Казахстана против Бельгии, передают Vesti.kz.

Напомним, накануне команды встретились в рамках заключительного тура отборочного турнира на чемпионат мира-2026. 22-летний голкипер совершил восемь спасений ворот и помог национальной команде свести матч вничью 1:1.

"У Казахстана в воротах Лев Яшин. Темирлан Анарбеков проводит свой матч жизни. Какой вратарь! Фантастичиеский матч!", — цитирует слова Рейносо KazFootball.kz.

Темирлан Анарбеков впервые привлёк внимание широкой аудитории после ключевого матча квалификации Лиги чемпионов против шотландского «Селтика». В первой игре (0:0) основной голкипер "жёлто-чёрных" Александр Заруцкий получил травму, и место в воротах занял Анарбеков.

В ответном поединке в Алматы команды вновь сыграли вничью 0:0. Серия пенальти принесла "Кайрату" долгожданную путёвку в основной раунд турнира, и заслуга в этом во многом принадлежит Темирлану, который парировал три удара шотландцев.

После впечатляющего выступления в Лиге чемпионов Анарбеков дебютировал за сборную Казахстана в отборочном матче на чемпионат мира-2026 против Уэльса (0:1). Встреча с Бельгией стала для Темирлана второй за национальную команду

В текущем сезоне голкипер провёл 17 матчей за "Кайрат", из которых 11 завершил на "ноль", пропустив всего 10 голов. Рыночная стоимость Анарбекова на данный момент оценивается в 400 тысяч евро (около 242,3 млн тенге).

Отметим, что Лев Яшин - советский вратарь, который до сих пор остаётся единственным футболистом своего амплуа, получивший трофей лучшему игроку года - "Золотой мяч" (1963).

