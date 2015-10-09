Италия проиграла Норвегии 1:4: реакция главного тренера Гаттузо

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от Норвегии в отборе чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 1:4.
"Залечиваем свои раны"
"Приносим извинения болельщикам. В первом тайме мы были настоящей командой. Сейчас залечиваем свои раны и поздравляем соперника - они сыграли очень хорошо. Нам определённо нужно исходить из первого тайма, который мы провели. Мы показали характер и сделали важные вещи, но во второй половине было крайне тяжело. Мы потеряли контроль над дистанциями, теряли мячи при выводе и предоставили им свободное пространство, приблизив соперника к нашей штрафной.
Нужно ориентироваться на первый тайм: тогда мы были компактны и на своих позициях. Не стоит терять уверенность после того, как противник создаёт момент. На 40-й секунде второго тайма они сделали первый удар по воротам, и мы немного испугались. Здесь нам нужно прибавить", - цитирует Гаттузо сайт Альфредо Педуллы.
Норвегия заняла первое место в группе I и оформила путевку в финальную часть мундиаля. Италия стала второй и сыграет в стыковых матчах.
Группа I
1. Норвегия - 24 очка
2. Италия - 18
3. Израиль - 12
4. Эстония - 4
5. Молдова - 1
