Главный тренер английского "Манчестер Сити" каталонский специалист Хосеп Гвардиола заинтересовался одним из ключевых игроков мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Интерес "Сити" к "турецкому Месси"

Турецкий полузащитник Арда Гюлер стал одной из главных звезд "сливочных", закрепившись как важный игрок команды под руководством Хаиб Алонсо. Гвардиола видит в турке игрока особого класса, способного менять ход игры одним касанием, точной паузой или ведением мяча. Английский клуб, по сообщениям Fichajes, готов заплатить около 100 миллионов евро, но "Реал" пока не готов обсуждать трансфер.

Рост и роль Гюлера в "Реале"

В Мадриде считают, что у Гюлера огромный потенциал для дальнейшего развития, поэтому руководство не планирует расставаться с ним. Молодой полузащитник уже показал характер в матчах высокого уровня, что укрепило его статус ключевого игрока команды.

Ла Лига как витрина нового таланта

Выступления Гюлера в Ла Лиге подтвердили его статус одного из самых перспективных игроков сезона. Его точность, креативность и умение читать пространство делают его заметной фигурой на европейской арене. Пока "Реал" держит твёрдую позицию, "Манчестер Сити" продолжает наблюдать за турком, оценивая возможность усиления состава.

Статистика Арды Гюлера в сезоне:

16 матчей за "Реал"

3 гола

6 результативных передач

Текущая рыночная стоимость: 60 миллионов евро

