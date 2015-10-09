Звезду "Реала" исключили из сборной после конфликта с тренером

Главный тренер действующих чемпионов Европы сборной Испании Луис де ла Фуэнте принял решение не включать в состав защитника мадридского "Реала" Альваро Каррераса на чемпионат мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Причина исключения — конфликт с тренером

Несмотря на успешный дебютный сезон в "Реале", где Каррерас уже стал основным игроком команды Хаби Алонсо, его вызов в национальную команду оказался невозможен. Причина кроется не в спортивных качествах футболиста, а в напряжённых отношениях с главным тренером Луисом де ла Фуэнте. По данным Don Balon, разногласия между тренером и игроком возникли на последних сборах сборной, где Каррерас не соглашался с рядом решений наставника, что создало холодную и дистанцированную атмосферу.

Конкуренция на позиции левого защитника

Кроме личного конфликта, на позиции левого защитника сборной Испании де ла Фуэнте считает команду полностью укомплектованной. Основными игроками остаются Марк Кукурелья из лондонского "Челси" и лидер леверкузенского "Байера" Алекс Гримальдо, чьи игровые качества и опыт идеально дополняют друг друга.

Тренер предпочитает стабильность и коллективную слаженность, что делает включение Каррераса маловероятным, несмотря на его скорость, мощь и атакующий потенциал.

Последствия для Каррераса и сборной

Исключение из состава на ЧМ-2026 стало серьёзным ударом для 22-летнего защитника "Реала", который продолжает закрепляться в основном составе клуба. В то же время, решение де ла Фуэнте подчёркивает важность дисциплины и командного баланса для действующих чемпионов Европы, демонстрируя, что личные конфликты могут иметь решающее значение при формировании состава на турниры мирового уровня.

