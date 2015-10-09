Модрич назвал Пересу лучшего полузащитника для "Реала"

Бывшие игроки "Реала" Тони Кроос и Лука Модрич поддерживают ставку мадридского клуба на 20-летнего турецкого полузащитника Арду Гюлера, передают Vesti.kz.

По их мнению, как пишет DefensaCentral, он является "лучшим центральным полузащитником" для "Реала" с точки зрения перспектив, качества и лидерских качеств. Игроки открыто обсудили это с президентом клуба Флорентино Пересом.

Адаптация в центре поля

Хаби Алонсо делает ставку на использование Гюлера в центре поля, понимая, что ему нужен период адаптации. Молодой футболист ещё не привык к новой позиции - ранее он чаще играл под нападающими. Несмотря на это, в большинстве матчей Арда показывает высокий уровень игры, активно подключается к атаке и помогает связать центр поля с линией нападения.

Потенциал и универсальность

Тренерский штаб отмечает, что Гюлер обладает потенциалом стать одним из лучших центральных полузащитников мира. Он умеет играть на нескольких позициях в центре поля, а с опытом и игровым временем сможет полностью раскрыть свой созидательный талант.

Ранее турецкий футболист много времени проводил на скамейке запасных, но уже сейчас стал важной частью команды, и его роль в составе "Реала" продолжает расти.

Между тем игрок за 55 миллионов сорвал топ-трансфер "Реала", а Карло Анчелотти посоветовал игроку сборной Бразилии покинуть мадридский клуб.