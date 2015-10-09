Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
16 ноября 15:00
 

Модрич назвал Пересу лучшего полузащитника для "Реала"

Модрич назвал Пересу лучшего полузащитника для "Реала" Флорентино Перес. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Бывшие игроки "Реала" Тони Кроос и Лука Модрич поддерживают ставку мадридского клуба на 20-летнего турецкого полузащитника Арду Гюлера, передают Vesti.kz.

Продолжение
По их мнению, как пишет DefensaCentral, он является "лучшим центральным полузащитником" для "Реала" с точки зрения перспектив, качества и лидерских качеств. Игроки открыто обсудили это с президентом клуба Флорентино Пересом.

Адаптация в центре поля

Хаби Алонсо делает ставку на использование Гюлера в центре поля, понимая, что ему нужен период адаптации. Молодой футболист ещё не привык к новой позиции - ранее он чаще играл под нападающими. Несмотря на это, в большинстве матчей Арда показывает высокий уровень игры, активно подключается к атаке и помогает связать центр поля с линией нападения.


Потенциал и универсальность

Тренерский штаб отмечает, что Гюлер обладает потенциалом стать одним из лучших центральных полузащитников мира. Он умеет играть на нескольких позициях в центре поля, а с опытом и игровым временем сможет полностью раскрыть свой созидательный талант.

Ранее турецкий футболист много времени проводил на скамейке запасных, но уже сейчас стал важной частью команды, и его роль в составе "Реала" продолжает расти.

Между тем игрок за 55 миллионов сорвал топ-трансфер "Реала", а Карло Анчелотти посоветовал игроку сборной Бразилии покинуть мадридский клуб.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Живи спортом!