Анчелотти посоветовал игроку сборной Бразилии покинуть "Реал"

Бразильский форвард "Реала" Родриго Гоэс оказался в сложной ситуации: при Хаби Алонсо его игровое время резко сократилось, что может поставить под угрозу его участие в составе национальной сборной на чемпионате мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Совет от Анчелотти

Как пишет Don Balon, Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии и бывший наставник "Реала", поддерживает доверительные отношения с Родриго и советует ему найти вариант, который позволит сохранить игровую практику и международную видимость. Под руководством итальянца футболист получал стратегические рекомендации и оценку своей формы, но под руководством Алонсо он стал запасным игроком, а его стиль игры не полностью вписывается в текущие планы клуба.

Игрока сватают в АПЛ и Серию А

У Родриго контракт с "Реалом" до 2027 года, но клуб рассматривает разные варианты: трансфер в Премьер-лигу или Серию А, а также аренду с правом выкупа. Главная цель "Реала" - найти решение, которое устроит клуб финансово и позволит игроку сохранить игровую практику.

Следующее трансферное окно будет ключевым для бразильца: останется ли он в "Реале" с риском потерять место в основе или выберет новый клуб, чтобы поехать на чемпионат мира 2026 года в оптимальной форме.

В нынешнем сезоне Родриго сыграл 13 матчей и отдал две результативные передачи.