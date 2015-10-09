Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
16 ноября 13:47
 

Анчелотти посоветовал игроку сборной Бразилии покинуть "Реал"

Анчелотти посоветовал игроку сборной Бразилии покинуть "Реал" Карло Анчелотти. Фото: ©Depositphotos/thenews2.com

Бразильский форвард "Реала" Родриго Гоэс оказался в сложной ситуации: при Хаби Алонсо его игровое время резко сократилось, что может поставить под угрозу его участие в составе национальной сборной на чемпионате мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Совет от Анчелотти

Как пишет Don Balon, Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии и бывший наставник "Реала", поддерживает доверительные отношения с Родриго и советует ему найти вариант, который позволит сохранить игровую практику и международную видимость. Под руководством итальянца футболист получал стратегические рекомендации и оценку своей формы, но под руководством Алонсо он стал запасным игроком, а его стиль игры не полностью вписывается в текущие планы клуба.


Игрока сватают в АПЛ и Серию А

У Родриго контракт с "Реалом" до 2027 года, но клуб рассматривает разные варианты: трансфер в Премьер-лигу или Серию А, а также аренду с правом выкупа. Главная цель "Реала" - найти решение, которое устроит клуб финансово и позволит игроку сохранить игровую практику.

Следующее трансферное окно будет ключевым для бразильца: останется ли он в "Реале" с риском потерять место в основе или выберет новый клуб, чтобы поехать на чемпионат мира 2026 года в оптимальной форме.

В нынешнем сезоне Родриго сыграл 13 матчей и отдал две результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

