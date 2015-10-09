Карпин принял решение по сборной России после первого поражения за четыре года

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин озвучил планы на 2026 год после двух товарищеских матчей, передают Vesti.kz.

В ноябре подопечные Карпина сыграли вничью с командой Перу (1:1), а также потерпели первое за четыре года поражение, уступив Чили со счётом 2:0.

— Есть планы на 2026 год?

— "Наметки обсуждали, они есть. Но пока это только наметки. Как только будет что‑то конкретное, РФС об этом объявит. Мои пожелания? Я бы хотел сыграть с командами из топ‑10 рейтинга. Ну и что зависит от моего желания? В нашей ситуации… Будут они с нами играть? Есть свободные даты? Мое пожелание — играть с самыми лучшими соперниками из возможных. Тут не вопрос давления. Можно с Хорватией играть в 4‑м туре в группе, это одна ответственность, а можно играть в плей‑офф чемпионата мира — это другое давление. А команда одна и та же", — сказал Карпин в интервью "Матч ТВ".

Напомним, с 2022 года российская сборная отстранена от всех соревнований, проводимых международными федерациями (ФИФА и УЕФА), и с тех пор принимает участие только в товарищеских встречах.

ФИФА приняла решение по сборной России