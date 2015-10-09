Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
16 ноября 16:50
 

Карпин принял решение по сборной России после первого поражения за четыре года

  Комментарии

Поделиться
Карпин принял решение по сборной России после первого поражения за четыре года Валерий Карпин. ©Михаил Шапаев, РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин озвучил планы на 2026 год после двух товарищеских матчей, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин озвучил планы на 2026 год после двух товарищеских матчей, передают Vesti.kz.

Продолжение
Звезду "Реала" исключили из сборной после конфликта с тренером
16 ноября 18:11  
Байсуфинову вынесли вердикт после сенсации в сборной Казахстана
16 ноября 18:34  
УЕФА вынес вердикт сенсации сборной Казахстана в отборе на ЧМ
16 ноября 19:36  

В ноябре подопечные Карпина сыграли вничью с командой Перу (1:1), а также потерпели первое за четыре года поражение, уступив Чили со счётом 2:0.

— Есть планы на 2026 год?

— "Наметки обсуждали, они есть. Но пока это только наметки. Как только будет что‑то конкретное, РФС об этом объявит. Мои пожелания? Я бы хотел сыграть с командами из топ‑10 рейтинга. Ну и что зависит от моего желания? В нашей ситуации… Будут они с нами играть? Есть свободные даты? Мое пожелание — играть с самыми лучшими соперниками из возможных. Тут не вопрос давления. Можно с Хорватией играть в 4‑м туре в группе, это одна ответственность, а можно играть в плей‑офф чемпионата мира — это другое давление. А команда одна и та же", — сказал Карпин в интервью "Матч ТВ".

Напомним, с 2022 года российская сборная отстранена от всех соревнований, проводимых международными федерациями (ФИФА и УЕФА), и с тех пор принимает участие только в товарищеских встречах.

ФИФА приняла решение по сборной России

Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26. U-19   •   Нидерланды, Олдензал   •   Отборочный раунд 1, Группа 1, мужчины
Сегодня 23:00   •   не начат
Нидерланды (U-19)
Нидерланды (U-19)
- : -
Ирландия (U-19)
Ирландия (U-19)
Кто победит в основное время?
Нидерланды (U-19)
Ничья
Ирландия (U-19)
Проголосовало 57 человек

Реклама

Живи спортом!