16 ноября 19:36
 

УЕФА вынес вердикт сенсации сборной Казахстана в отборе на ЧМ

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвела итоги заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Казахстана и Бельгии (1:1), передают Vesti.kz.

Поделиться

— "Бельгийцы застолбили место в топ-2 группы J благодаря голу Ханса Ванакена. Капитан гостей забил головой после навеса Тимоти Кастаня в начале второго тайма.

В квалификации чемпионата мира сборная Бельгии не проигрывает уже в 35 матчах кряду, хотя в Казахстане для них все начиналось удивительно безрадостно. Уже на девятой минуте после перехвата на чужой половине 17-летний Дастан Сатпаев продвинулся с мячом вперед и хитро пробил в ближний угол, переиграв вратаря Матца Селса.

Концовку хозяевам испортило удаление Ислама Чеснокова, но бельгийцы все равно не смогли добыть победу, которая уже сейчас гарантировала бы им первое место в группе", — пишет УЕФА.

Сборная Бельгии, набравшая 15 очков, уверенно удерживает первое место в группе J. Чтобы сохранить шансы на выход на ЧМ-2026, бельгийцам необходимо было побеждать в Астане. Свой заключительный матч отбора команда проведёт 18 ноября против Лихтенштейна.

Казахстанская сборная, имея в активе восемь очков, осталась на четвёртой позиции и окончательно лишилась возможности попасть на мировой чемпионат.

Казахстан сотворил сенсацию и стартовал с победы в отборе на Евро

Товарищеские матчи 2025   •   Хорватия, Пула   •   Товарищеский матч, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Фарерские острова
Фарерские острова
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Фарерские острова
Проголосовало 704 человек

