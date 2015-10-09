УЕФА вынес вердикт сенсации сборной Казахстана в отборе на ЧМ

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвела итоги заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Казахстана и Бельгии (1:1), передают Vesti.kz.

— "Бельгийцы застолбили место в топ-2 группы J благодаря голу Ханса Ванакена. Капитан гостей забил головой после навеса Тимоти Кастаня в начале второго тайма.

В квалификации чемпионата мира сборная Бельгии не проигрывает уже в 35 матчах кряду, хотя в Казахстане для них все начиналось удивительно безрадостно. Уже на девятой минуте после перехвата на чужой половине 17-летний Дастан Сатпаев продвинулся с мячом вперед и хитро пробил в ближний угол, переиграв вратаря Матца Селса.

Концовку хозяевам испортило удаление Ислама Чеснокова, но бельгийцы все равно не смогли добыть победу, которая уже сейчас гарантировала бы им первое место в группе", — пишет УЕФА.