Хет-трик на 96-й минуте оставил шансы на ЧМ-2026 в отборе с участием Казахстана

Сборная Ирландии вырвала путёвку в стыковые матчи отбора на чемпионат мира-2026, сотворив камбэк в матче с Венгрией - 3:2, передают Vesti.kz.

Мощное начало хозяев

Венгрия активно вошла в игру и открыла счет уже на 3-й минуте: отличился Даниэль Лукач, заставив ирландцев с первых минут отыгрываться. Команда Марко Росси создавала давление и попыталась развить успех, однако вскоре инициативу перехватили гости.

Ответ Ирландии и обмен голами до перерыва

На 15-й минуте Ирландия получила право на пенальти, который уверенно реализовал нападающий АЗ Алкмара Трой Парротт. Матч выровнялся, но уже к 37-й минуте Венгрия снова вышла вперед благодаря точному удару Барнабаша Варги.

Тем не менее, ирландцы продолжали держать высокий темп и сохраняли шансы во втором тайме.

Суперкамбэк ирландцев: хет-трик Парротта

Во второй половине встречи Ирландия значительно прибавила, и ключевой фигурой снова стал Трой Парротт.

На 80-й минуте он оформил дубль, сравняв счет, а уже на 96-й минуте завершил личный хет-трик, принесший гостям драматичную и крайне важную победу — 3:2.

Итоги группы F отбора на ЧМ-2026:

Португалия уверенно финиширует первой с 13 очками и напрямую проходит на ЧМ-2026.

Армения замыкает таблицу с тремя баллами.

Ирландия, добыв волевую победу в Будапеште, поднимается на второе место с 10 очками и выходит в стыковые матчи.

Венгрия, несмотря на яркое начало тура, опускается на третью строчку с восемью баллами.

Отметим, что в европейском отборочном турнире также участвовала сборная Казахстана. Накануне подопечные Талгата Байсуфинова сотворили сенсацию, сыграв вничью (1:1) с лидерами группы J - командой Бельгии.

Тем не менее, Казахстан, набравший восемь очков, остался на четвёртом месте и окончательно утратил шансы пробиться на мундиаль.

