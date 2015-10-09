Роналду отреагировал на выход сборной Португалии на ЧМ-2026

Форвард саудовского "Аль-Насра" и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на выход национальной команды в финальный этап чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Португалия завершила отбор на первом месте

Сегодня, 16 ноября, сборная Португалии завершила отборочный цикл к ЧМ-2026 впечатляющей победой над Арменией — 9:1. Этот матч прошёл без участия Роналду: пятикратный обладатель "Золотого мяча" получил прямую красную карточку в игре против Ирландии 14 ноября за удар локтем в спину сопернику и пропустил заключительный тур. По итогам группового этапа Португалия с 13 очками уверенно заняла первое место в группе F и напрямую квалифицировалась на мировой форум.

Роналду и влияние на национальную команду

Несмотря на отсутствие в последнем матче, Криштиану Роналду активно следил за выступлением команды и отреагировал на успех в социальных сетях:

"Мы на чемпионате мира! Вперёд, Португалия!" — написал португалец.

Примечательно, что до появления Роналду страна квалифицировалась только на три чемпионата мира и три чемпионата Европы, не завоёвывая крупных трофеев. Со времён появления звезды мирового футбола сборная Португалии прошла на шесть чемпионатов мира, шесть раз квалифицировалась на европейские первенства и завоевала три крупных трофея.

ESTAMOS NO MUNDIAL! VAMOS COM TUDO, PORTUGAL! 🇵🇹 pic.twitter.com/3bfPqkrecH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 16, 2025

Итоги и соперники

По завершении квалификации Армения заняла последнее место с тремя очками. Ирландия, набрав 10 очков, выйдет в стыковые матчи, а Венгрия с восьмью баллами финишировала третьей. Португалия же теперь может сосредоточиться на подготовке к ЧМ-2026, где надеется продолжить успешную серию и укрепить статус одного из лидеров мирового футбола.

