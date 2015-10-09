Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
16 ноября 23:03
 

Криштиану Роналду вышел на ЧМ-2026 и переписал историю футбола

Криштиану Роналду вышел на ЧМ-2026 и переписал историю футбола Криштиану Роналду. ©mrogowski_photography

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду станет участником своего шестого чемпионата мира, установив уникальный рекорд в истории футбола, передают Vesti.kz.

Новый рубеж в карьере легенды

Форвард саудовского "Аль-Насра" неоднократно подтверждал своё участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт летом в Канаде, Мексике и США. 40-летний нападающий станет первым игроком в истории, которому удастся сыграть на шести мундиалях. До него ни один футболист не преодолел отметку в пять турниров.

Путь Роналду на чемпионатах мира

Роналду дебютировал на мировом первенстве ещё в 2006 году в Германии. Следующие турниры: 2010 в Южной Африке, 2014 в Бразилии, 2018 в России и 2022 в Катаре — всё это части его феноменальной карьеры. Шестой чемпионат мира станет историческим событием для португальца и всего мирового футбола.

Влияние на португальский футбол

Под руководством Роналду сборная Португалии достигла невиданных ранее высот: квалификация на шесть чемпионатов мира и шесть чемпионатов Европы, а также три крупных трофея, включая Евро-2016 и два кубка Лиги наций (2019, 2025).

Напомним, сегодня, 16 ноября, Португалия завершила отборочный цикл к ЧМ-2026 яркой победой над Арменией со счётом 9:1. В поединке против армян национальная команда выступала без Криштиану: капитан получил прямую красную карточку в матче с Ирландией 14 ноября за удар локтем в спину сопернику и пропустил заключительный тур. По итогам группового этапа Португалия набрала 13 очков, уверенно заняла первое место в группе F и напрямую обеспечила себе участие на ближайшем чемпионате мира.

