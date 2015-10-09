Бразильский футболист за 180 миллионов решил продолжить карьеру в КПЛ

Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Представитель бразильского полузащитника "Елимая" Майкома, Жоао Сантос, прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из семейского клуба, передают Vesti.kz.

Представитель бразильского полузащитника "Елимая" Майкома, Жоао Сантос, прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из семейского клуба, передают Vesti.kz.

"Говорят, "Елимай" отказался от Майкома? На самом деле, мы все еще в ожидании нового предложения. Остаться в Семее — приоритет для самого игрока", — сказал Сантос в интервью ASnews.kz.

Контракт 25-летнего опорного полузащитника истекает в декабре текущего года. В клубе пока не подтвердили, будет ли предложено новое соглашение. Интерес к Майкому сохраняется и за пределами КПЛ, однако сам футболист, по словам агента, прежде всего хочет продолжить карьеру в Семее.

Майком выступает за "Елимай" с января 2024 года, перейдя из литовского "Джюгаса" на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он провёл за семейский клуб 23 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Текущая рыночная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро (182,7 миллиона тенге).

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

