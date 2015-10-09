Бразильский футболист за 180 миллионов решил продолжить карьеру в КПЛ

Представитель бразильского полузащитника "Елимая" Майкома, Жоао Сантос, прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из семейского клуба, передают Vesti.kz.

"Говорят, "Елимай" отказался от Майкома? На самом деле, мы все еще в ожидании нового предложения. Остаться в Семее — приоритет для самого игрока", — сказал Сантос в интервью ASnews.kz.

Контракт 25-летнего опорного полузащитника истекает в декабре текущего года. В клубе пока не подтвердили, будет ли предложено новое соглашение. Интерес к Майкому сохраняется и за пределами КПЛ, однако сам футболист, по словам агента, прежде всего хочет продолжить карьеру в Семее.

Майком выступает за "Елимай" с января 2024 года, перейдя из литовского "Джюгаса" на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он провёл за семейский клуб 23 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Текущая рыночная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро (182,7 миллиона тенге).

