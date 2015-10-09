Байсуфинову вынесли вердикт после сенсации в сборной Казахстана

Сборной Казахстана по футболу предложили утвердить на пост главного тренера 57-летнего специалиста Талгата Байсуфинова, который на данный момент является исполняющем обязанности рулевого национальной команды, передают Vesti.kz.

"Талгат Байсуфинов, приняв сборную по ходу отборочного цикла, отработал свой отрезок очень качественно, дав надежду на успешное продолжение в Лиге наций. И, пожалуй, заслужил возможность продолжить начатое — уже без приставки "и. о.", — пишет "СЭ".

Напомним, накануне сборная Казахстана сенсационно завершила отборочный турнир на чемпионат мира-2026, отобрав очки у лидера группы в лице Бельгии (1:1).

Напомним, что предыдущий матч команд, состоявшийся 7 сентября в Бельгии, завершился разгромным поражением казахстанской сборной со счётом 0:6. По итогам игры тогдашний главный тренер сборной Казахстана Али Алиев подал в отставку.

Временно возглавил команду 57-летний Талгат Байсуфинов. Под его руководством сборная перешла на более атакующую тактическую схему, заменив систему с пятью защитниками на вариант с четырьмя, что позволило укрепить атакующую линию и разнообразить игру.

