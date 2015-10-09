Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
В сборной Бразилии нашли замену Неймару на ЧМ-2026: ему 18 и он конкурент Сатпаева

В сборной Бразилии нашли замену лучшему бомбардиру национальной сборной Неймару Жуниору в преддверии чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

В последних матчах у команды итальянского специалиста Карло Анчелоттии появился явный лидер в атаке - 18-летний нападющий лондонского "Челси" Эстеван Виллиан, забивший четыре гола в 10 встречах. Именно его бразильские эксперы считают преемником звёздного нападающего "Сантоса".

"Одно ясно: без Неймара Бразилия — это команда Эстевана.

Винисиус Жуниор, Родриго — все они играют второстепенную роль по сравнению с ним. Эстеван на уровень выше", — пишет SelecaoTalk.

Эстеван прошлым летом перешёл из родного "Палмейраса" в "Челси" за 45 миллионов и уже успел ярко проявить себя в матчах за "синих", забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

Отметим, что в следующем году его конкурентом станет форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который отправится в лондонский гранд в августе 2026 года - после достижения совершеннолетия. Нападающий был куплен у алматинского "Кайрата" в начале 2025-го за 2,4 миллиона евро.

Что касается Неймара, он не играет за сборную с октября 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки. Тем не менее он по-прежнему остаётся лучшим бомбардиром национальной команды (79 голов) и занимает второе место по количеству матчей — 128. В текущем сезоне за "Сантос" на его счету шесть голов и три результативные передачи.

Теперь Неймар рискует пропутить мундиаль-2026, если не не сможет переубедить Анчелотти в мартовских играх.

