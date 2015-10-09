В сборной Бразилии нашли замену Неймару на ЧМ-2026: ему 18 и он конкурент Сатпаева

В сборной Бразилии нашли замену лучшему бомбардиру национальной сборной Неймару Жуниору в преддверии чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.
В последних матчах у команды итальянского специалиста Карло Анчелоттии появился явный лидер в атаке - 18-летний нападющий лондонского "Челси" Эстеван Виллиан, забивший четыре гола в 10 встречах. Именно его бразильские эксперы считают преемником звёздного нападающего "Сантоса".
"Одно ясно: без Неймара Бразилия — это команда Эстевана.
Винисиус Жуниор, Родриго — все они играют второстепенную роль по сравнению с ним. Эстеван на уровень выше", — пишет SelecaoTalk.
Эстеван прошлым летом перешёл из родного "Палмейраса" в "Челси" за 45 миллионов и уже успел ярко проявить себя в матчах за "синих", забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.
Отметим, что в следующем году его конкурентом станет форвард сборной Казахстана Дастан Сатпаев, который отправится в лондонский гранд в августе 2026 года - после достижения совершеннолетия. Нападающий был куплен у алматинского "Кайрата" в начале 2025-го за 2,4 миллиона евро.
Что касается Неймара, он не играет за сборную с октября 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки. Тем не менее он по-прежнему остаётся лучшим бомбардиром национальной команды (79 голов) и занимает второе место по количеству матчей — 128. В текущем сезоне за "Сантос" на его счету шесть голов и три результативные передачи.
🚨🗣️ @SelecaoTalk: "One thing is clear. Without Neymar, Brazil is Estevao's team."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 15, 2025
"Vinicius Jr, Rodrygo, all play a secondary role to him. Estevao is a level above." pic.twitter.com/34D6p73qqL
Теперь Неймар рискует пропутить мундиаль-2026, если не не сможет переубедить Анчелотти в мартовских играх.
