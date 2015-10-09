Победитель Лиги чемпионов готовит Гвардиоле предложение в 200 миллионов

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский "Пари Сен-Жермен" — готовит крупное предложение для английского "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

ПСЖ готовит суперсделку на 200 миллионов

ПСЖ нацелился на норвежскогоснападающего "горожан" Эрлинга Холанда. Парижане, по информации Fichajes, планируют предложить 200 миллионов евро, рассчитывая склонить клуб Хосепа Гвардиолы к переговорам. Испанский тренер, который контролирует трансферную политику "Сити", видит в норвежце ключевую фигуру будущего.

Холанд — главная цель в атаке

Норвежец проводит мощный сезон и остаётся одной из главных звёзд мирового футбола. В Париже его рассматривают как идеального лидера атаки после ухода Килиана Мбаппе в мадридский "Реал". ПСЖ намерен перезапустить линию нападения и сделать Холанда центральным элементом нового проекта Луиса Энрике.

Позиция "Сити" и возможный поворот лета

"Манчестер Сити" не планирует продавать своего форварда, но в клубе признают: если сам игрок изъявит желание сменить команду, переговоры могут состояться. Потенциальный переход Холанда способен стать главной сделкой трансферного лета и изменить баланс сил в Европе.

В текущем сезоне 25-летний норвежец провёл 15 матчей, забил 17 голов и отдал одну результативную передачу.

Гвардиола подписал "нового Роналду" в "Ман Сити": звезда за 180 миллионов