Сборные
Ван Дейк честно оценил игру Сатпаева за сборную Казахстана

Известный бельгийский агент Кен Ван Дейк оценил выступление команды Казахстана в матче отборочного турнира на чемпионат мира-2026 против его родной сборной, передают Vesti.kz.

Напомним, 15 ноября национальная дружина в Астане приняла Бельгию в рамках заключительного для казахстанцев тура отборочного цикла. Встреча завершилась со счётом 1:1.

— "В матче против Бельгии казахстанцы сделали что-то фантастическое. Это был еще один потрясающий перфоманс после игры с Северной Македонией (1:1), так что ребята могут собой гордиться. Надеюсь, в следующем цикле они проявят себя еще лучше", — сказал Ван Дейк в интервью ASnews.kz.

В местных СМИ вашего вратаря буквально восхваляют, а Сатпаев — уже футболист мирового класса. Он даже не нуждается в представлении. Приятно наблюдать за его игрой. Также отмечу Вороговского и Оразова, о будущем которого вы узнаете в ближайшие недели", — добавил агент.

Отмечается, что бельгиец представляет интересы игроков сборной Казахстана Яна Вороговского и Рамазана Оразова.

Сборная Бельгии, набрав 15 очков, уверенно лидирует в группе J. Чтобы сохранить шансы на прямой выход на чемпионат мира-2026, команде было необходимо победить в Астане — и она с задачей справилась. Заключительный матч квалификации бельгийцы проведут 18 ноября против Лихтенштейна.

Сборная Казахстана, в свою очередь, набрав восемь очков, осталась на четвёртой строчке и утратила математические шансы на участие в мировом первенстве.

"Не феномен". Зарубежный тренер вынес вердикт Дастану Сатпаеву

