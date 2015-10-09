Стала известна стоимость билетов на матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов в Астане

Стала известна стоимость билетов на оставшиеся домашние матчи "Кайрата" в общем этапе Лиги чемпионов, которые пройдут в Астане, сообщают Vesti.kz.

Стоимость билетов составит от 15 000 до 50 000 тенге. Продажи начнутся 28 ноября. На одного человека можно оформить не более двух билетов.

Для сравнения: стоимость билетов на домашние матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов, которые прошли в Алматы, составляла от 30 до 250 тысяч тенге.

Ранее "Кайрат" объявил о переносе домашних матчей Лиги чемпионов в Астану. Таким образом, игры против "Олимпиакоса" (9 декабря) и "Брюгге" (20 января) пройдут на стадионе "Астана Арена".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Алматинский клуб в четырёх турах общего этапа ЛЧ набрала 1 очко, сыграв вничью с кипрским "Пафосом" при трёх поражениях от "Спортинга" (1:4), мадридского "Реала" (0:5) и "Интера" (1:2).

🔹26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)

🔹9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)

🔹20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)

🔹29 января: "Арсенал" - "Кайрат" (в 01:00)

