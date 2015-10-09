"Кайрат" сделал официальное заявление о матчах Лиги чемпионов в Астане

"Кайрат" проведёт оставшиеся матчи общего этапа Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом" и бельгийским "Брюгге" в Астане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

"ФК "Кайрат" совместно с УЕФА принял решение перенести домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Олимпиакоса" (9 декабря) и "Брюгге" (20 января) на стадион "Астана Арена".

Практика проведения матчей зимой на Центральном стадионе Алматы показывает, что низкие температуры, отсутствие крыши и риск снегопадов существенно осложняют условия для болельщиков и усложняют обслуживание поля. Чтобы обеспечить зрителям комфорт и безопасность, матчи решено провести на закрытом стадионе.

Стоимость билетов составит от 15 000 до 50 000 тенге. Продажи начнутся 28 ноября. На одного человека можно оформить не более двух билетов", - гласит сообщение клуба.

Напомним, "Кайрат" провел два домашних матча в рамках общего этапа Лиги чемпионов в Алматы - против "Реала" (0:5) и кипрского "Пафоса" (0:0).

Алматинцы занимают 34 и 36 мест в таблице турнира.

