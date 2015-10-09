Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Вчера 15:54
 

"Кайрат" сделал официальное заявление о матчах Лиги чемпионов в Астане

  Комментарии

"Кайрат" сделал официальное заявление о матчах Лиги чемпионов в Астане

"Кайрат" проведёт оставшиеся матчи общего этапа Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом" и бельгийским "Брюгге" в Астане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

"Кайрат" проведёт оставшиеся матчи общего этапа Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом" и бельгийским "Брюгге" в Астане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

Продолжение
"ФК "Кайрат" совместно с УЕФА принял решение перенести домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Олимпиакоса" (9 декабря) и "Брюгге" (20 января) на стадион "Астана Арена".

Практика проведения матчей зимой на Центральном стадионе Алматы показывает, что низкие температуры, отсутствие крыши и риск снегопадов существенно осложняют условия для болельщиков и усложняют обслуживание поля. Чтобы обеспечить зрителям комфорт и безопасность, матчи решено провести на закрытом стадионе.

Стоимость билетов составит от 15 000 до 50 000 тенге. Продажи начнутся 28 ноября. На одного человека можно оформить не более двух билетов", - гласит сообщение клуба.

Напомним, "Кайрат" провел два домашних матча в рамках общего этапа Лиги чемпионов в Алматы - против "Реала" (0:5) и кипрского "Пафоса" (0:0).

Алматинцы занимают 34 и 36 мест в таблице турнира.


Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 14-3 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11-0 12
3 Интер 4 4 0 0 11-1 12
4 Манчестер Сити 4 3 1 0 10-3 10
5 ПСЖ 4 3 0 1 14-5 9
6 Ньюкасл Юнайтед 4 3 0 1 10-2 9
7 Реал М 4 3 0 1 8-2 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 9-4 9
9 Галатасарай 4 3 0 1 8-6 9
10 Тоттенхэм Хотспур 4 2 2 0 7-2 8
11 Барселона 4 2 1 1 12-7 7
12 Челси 4 2 1 1 9-6 7
13 Спортинг Л 4 2 1 1 8-5 7
14 Боруссия-09 Д 4 2 1 1 13-11 7
15 Карабах 4 2 1 1 8-7 7
16 Аталанта 4 2 1 1 3-5 7
17 Атлетико М 4 2 0 2 10-9 6
18 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9-7 5
19 Монако ФК 4 1 2 1 4-6 5
20 Пафос 4 1 2 1 2-5 5
21 Байер 4 1 2 1 6-10 5
22 Брюгге 4 1 1 2 8-10 4
23 Айнтрахт Фр 4 1 1 2 7-11 4
24 Наполи 4 1 1 2 4-9 4
25 Марсель Олимпик 4 1 0 3 6-5 3
26 Ювентус 4 0 3 1 7-8 3
27 Атлетик 4 1 0 3 4-9 3
28 Юнион Сент-Жилуаз 4 1 0 3 4-12 3
29 Буде-Глимт 4 0 2 2 5-8 2
30 Славия П 4 0 2 2 2-8 2
31 Олимпиакос 4 0 2 2 2-9 2
32 Вильярреал 4 0 1 3 2-6 1
33 Копенгаген 4 0 1 3 4-12 1
34 Кайрат 4 0 1 3 2-11 1
35 Бенфика 4 0 0 4 2-8 0
36 Аякс 4 0 0 4 1-14 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Товарищеские матчи 2025   •   Хорватия, Пула   •   Товарищеский матч, мужчины
Вчера 22:00   •   закончен
Казахстан
Казахстан
0:1
Фарерские острова
Фарерские острова
Кто победит в основное время?
Казахстан

78%

Ничья

9%

Фарерские острова

13%

Проголосовало 977 человек

