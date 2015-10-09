Чем я не казахстанец? Большое интервью Жукова - о сборной Казахстана и не только

Полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков дал эксклюзивное интервью корреспонденту Vesti.kz. В нём он рассказал, что для него значит представлять Казахстан на международной арене, оценил 2025 год и ответил на другие вопросы.

"Возвращение в сборную - моя победа"

"Вернуться в сборную - лично для меня действительно большое событие. Летом я также оказался в "Актобе". То, что я вернулся в сборную - это уже большой плюс и победа для меня. Сейчас работаю и надеюсь, что в следующем году удастся добиться всего того, что запланировано с "Актобе". Не буду сдаваться, пусть в этом году многое не получилось. Много факторов есть, надо начать всё с чистого листа, и тогда шансов будет больше. Надеюсь и верю, что смогу внести большой вклад.

У меня много болельщиков в Казахстане, многое связывает. Куда бы я ни шёл, чувствую поддержку, в любом городе Казахстана. Поэтому это всё годами создавалось. У меня есть репутация в Казахстане, пытаюсь её поддерживать ради болельщиков. Потому что действительно, кого бы я ни встречал - все мне рады, следят за мной, считают, что я хороший игрок. Хочу эту марку держать.

Возвращение в сборную стало для меня личной победой. Потому что когда я был в Китае и меня не вызывали, то ощущение было такое, что у меня что-то отняли, просто кто-то решил так. А я сказал себе: "Никто так не сможет сделать, моё время ещё придёт". И так оно и вышло. Даже если я такую большую роль и не сыграл в сборной, то травмы, то невызов, я всё равно одержал большую победу, вернувшись в сборную. Многие были против этого. И я рад, что я победил в этом плане. Чем я не казахстанец? У меня такие же (возможности), я родился в Казахстане, это моя земля тоже. И кто-то решил просто сказать мне "Нет". И я очень рад, что получилось то, за что я молился, просто ничего не говорил, и это сбылось. Думаю, что ещё всё впереди.

Несмотря на то, что мы с "Актобе" на пятом месте, всё равно я знаю, какой у меня есть потенциал. Я для себя тренируюсь и думаю, что свой лучший футбол ещё покажу, потому что с возрастом я стал жить футболом. Сейчас просто ничего не видно, потому что мы на пятом месте и я не играю в сборной ключевую роль. Но надо дальше работать и молчать, и тогда, дай бог, всё получится".

"Сейчас уже не пошутишь" - о новой роли после смены поколения

"Да, действительно, сейчас я уже один из старших в сборной, поэтому больше ответственности, как и в быту, так и на поле. В быту уже так не пошутишь, не раздумывая, потому что раньше ты мог себе позволить такое. Сейчас надо показывать своё поведение. На поле чувствуешь, что надо показывать лучший футбол, чтобы молодые могли учиться у тебя. В этом есть разница. В целом, ничего не поменялось, только люди, смена поколений.

Молодые? Я думаю, им надо уезжать в Европу, чтобы расти. Хорошо, что у них есть потенциал для этого, ребята быстрые, техничные. Думаю, если уедут в Европу, то будут развиваться ещё быстрее. По Сатпаеву знаю, что перейдёт, надеюсь, что и другим ребятам получится сделать этот шаг, чтобы дальше развиваться.

Что касается советов, то, безусловно, всегда рад помочь в этом плане. Всё-таки мы здесь, футболисты-братья, проходим один путь, друг друга понимаем. Когда есть что подсказать и помочь, то всегда рад. Надеюсь, что каждый сможет достичь своего максимального потенциала".

Общения с игроками сборной Бельгии не было

Мы поинтересовались у Георгия, не общался ли он с кем-то из бельгийцев до или после матча в Астане. В прошлом сам Жуков играл за юношескую сборную Бельгии и делил раздевалку с Леандро Троссаром.

"Нет, не было общения. В принципе, я только Троссара и знаю, ещё Селса, который в воротах стоял. В остальном же у них новое поколение, ни с кем особо не общался.

Была ли эта игра особенной для меня? Только потому что я знал, что если буду играть, то эти люди тоже будут смотреть. Много кто меня знает. Только из-за этого. А так, не сказал бы. Это было уже давно, десять лет, как я уехал из Бельгии, и там особо не играл. Поэтому нет такого ощущения, как это могло бы казаться со стороны другим".

Ещё мы спросили у Георгия про его младшего брата Александра, который в 2019 году заинтересовал скаутов бельгийского "Генка".

"Да. Кстати, он и был в "Генке", в академии, но у него там не сложилось из-за конкуренции, там каждый год смена игроков. Сейчас он развивается, играет в третьей лиге, но это всё равно хороший уровень, всё в его руках. Надеюсь, что он будет прогрессировать и станет профессионалом. Сейчас над этим работает. Посмотрим, он пока молодой, ему только 16 лет", - приводит слова Жукова корреспондент Vesti.kz Димаш Тулегенов.

Напомним, что сегодня, 18 ноября, сборная Казахстана проведёт товарищескую игру с Фарерскими островами в Пуле (Хорватия). Встреча начнётся в 22:00 по казахстанскому времени.

Фото: КФФ©️