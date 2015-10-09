Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Пятью голами обернулся матч Италии и Узбекистана на ЧМ-2025 по футболу

Сборная Узбекистана завершила выступление на юношеском чемпионате мира (U17) по футболу в Катаре, сообщают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала узбекистанцы встречались со сборной Италии. Игра получилась упорной и завершилась победой юных итальянцев со счетом 3:2.

На 19-й минуте Томас Компаниелло вывел Италию вперед. Во втором тайме на 56-й минуте Амирхон Мурадов восстановил равновесие.

На 68-й минуте Компаниелло вновь позволил итальянцам выйти вперед. На 70-й минуте Дауда Идрисса сделал счет 3:1 в пользу Италии.

Узбекистан на 90+4 минуте сократил отставание и оформил окончательный счет: автором гола стал Азизбек Еримбетов.

Перед этим узбекистанцы остались в меньшинстве после удаления Асильбека Алиева.

В четвертьфинале итальянцы сыграют с победителем пары Уганда - Буркина Фасо.

Товарищеские матчи 2025   •   Хорватия, Пула   •   Товарищеский матч, мужчины
Вчера 22:00   •   закончен
Казахстан
Казахстан
0:1
Фарерские острова
Фарерские острова
