Сборные
Вчера 23:14
 

Узбекистан выиграл у участника ЧМ-2026 с удалением Хусанова

Сборная Узбекистана по футболу стала победителем международного турнира Al Ain International Cup, сообщают Vesti.kz.

В финале турнира, который проходил в ОАЭ команда Фабио Каннаваро играла против сборной Ирана. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0.

В серии пенальти Узбекистан оказался сильнее - 4:3.

Отметим, что с 68-й минуты команда Узбекистана играла в меньшинстве после удаления защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова.

Добавим, в 1/2 финала Узбекистан обыграл сборную Египта (2:0) с Салахом в составе, а Иран оказался сильнее дебютанта ЧМ-2026 команды Кабо-Верде.

Напомним, что сборная Узбекистана как и Иран выступят в 2026 году на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

