Определились 42 участника ЧМ-2026 и команды для стыковых матчей в Европе

Определились уже 42 из 48 участников чемпионата мира-2026 по футболу, а также все команды, сыграющие в стыковых матчах в Европе за 4 путёвки, передают Vesti.kz.

Участники ЧМ-2026

Европа: Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия, Хорватия.

КОНМЕБОЛ: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай.

Азия: Австралия, Иран, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Катар, Иордания, Узбекистан.

Африка: Алжир, Тунис, Египет, Гана, Марокко, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Сенегал, ЮАР.

Океания: Новая Зеландия.

КОНКАКАФ: Кюрасао, Панама, Гаити.

Организаторы: США, Канада, Мексика.

Участники стыковых матчей от Европы

На ЧМ-2026 от Европы выступят 16 сборных: 12 победителей групп напрямую вышли в финальную стадию, а оставшиеся 4 путёвки будут разыграны в стыковых матчах.

В стыковых матчах сыграют 16 команд: 12 сборных, занявших вторые места в своих отборочных группах, и 4 победителя групп Лиги наций, которые финишировали в группах европейской квалификации ниже второго места.

Команды, вышедшие в стыковые матчи со вторых мест в группах: Словакия, Косово, Дания, Украина, Турция, Ирландия, Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Уэльс, Албания, Чехия.

Через Лигу наций: Румыния, Северная Ирландия, Швеция, Северная Македония.

Финальная стадия чемпионата мира-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.