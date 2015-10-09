Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 21:15
 

ФИФА объявила вердикт по сборной России. Подробности

  Комментарии

Поделиться
ФИФА объявила вердикт по сборной России. Подробности Валерий Карпин. ©Михаил Шапаев, РФС

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла важное решение по сборной России по итогам ноябрьских матчей, передают Vesti.kz.

Поделиться

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла важное решение по сборной России по итогам ноябрьских матчей, передают Vesti.kz.

Россия потеряла три позиции в рейтинге

После двух ноябрьских товарищеских встреч национальная команда России опустилась на три строки в обновлённом рейтинге ФИФА и теперь занимает 33-е место, сообщает официальный сайт организации. В активе сборной — 1 524 очка.

Россиян обошли Панама (1 540), Польша (1 532) и Уэльс (1 529), поднявшиеся выше в свежей версии рейтинга.

Лидеры мирового футбола

На вершине по-прежнему располагается сборная Испании, набравшая 1 877 баллов. Следом идут действующий чемпион мира Аргентина (1 873) и Франция (1 870).

Итоги ноябрьских матчей России

12 ноября команда Валерия Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге. Спустя три дня россияне уступили Чили в Сочи со счётом 0:2 — это первое поражение национальной команды за последние четыре года.

Напомним, что с 2022 года сборная России отстранена от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит исключительно товарищеские матчи.

ФИФА приняла решение по сборной России

Реклама

Живи спортом!