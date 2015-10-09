ФИФА объявила вердикт по сборной России. Подробности

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла важное решение по сборной России по итогам ноябрьских матчей, передают Vesti.kz.

Россия потеряла три позиции в рейтинге

После двух ноябрьских товарищеских встреч национальная команда России опустилась на три строки в обновлённом рейтинге ФИФА и теперь занимает 33-е место, сообщает официальный сайт организации. В активе сборной — 1 524 очка.

Россиян обошли Панама (1 540), Польша (1 532) и Уэльс (1 529), поднявшиеся выше в свежей версии рейтинга.

Лидеры мирового футбола

На вершине по-прежнему располагается сборная Испании, набравшая 1 877 баллов. Следом идут действующий чемпион мира Аргентина (1 873) и Франция (1 870).

Итоги ноябрьских матчей России

12 ноября команда Валерия Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге. Спустя три дня россияне уступили Чили в Сочи со счётом 0:2 — это первое поражение национальной команды за последние четыре года.

Напомним, что с 2022 года сборная России отстранена от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит исключительно товарищеские матчи.

ФИФА приняла решение по сборной России