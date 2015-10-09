На пороге мегасделки: соперник "Кайрата" принял решение по лидеру за 140 миллионов

Лондонский "Арсенал" вплотную подошёл к тому, чтобы привязать Букайо Саку к клубу почти на десятилетие, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает RMC Sport, стороны уже согласовали ключевые моменты нового соглашения, которое рассчитано до 2030 года, хотя финальные штрихи в переговорах ещё остаются. Руководство "пушкарей" рассчитывает, что подпись Сака появится под документом до конца года.

Сейчас контракт 24-летнего лидера "Арсенала" действует до лета 2027-го. В нынешнем сезоне Сака уже успел провести 14 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами. Transfermarkt оценивает звёздного англичанина в внушительные 140 миллионов евро.

Напомним, "Арсенал" является соперником "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. "Канониры" сыграют с алматинцами 28 января 2026 года в рамках восьмого тура.