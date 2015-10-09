Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 09:14
 

На пороге мегасделки: соперник "Кайрата" принял решение по лидеру за 140 миллионов

Лондонский "Арсенал" вплотную подошёл к тому, чтобы привязать Букайо Саку к клубу почти на десятилетие, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает RMC Sport, стороны уже согласовали ключевые моменты нового соглашения, которое рассчитано до 2030 года, хотя финальные штрихи в переговорах ещё остаются. Руководство "пушкарей" рассчитывает, что подпись Сака появится под документом до конца года.

Сейчас контракт 24-летнего лидера "Арсенала" действует до лета 2027-го. В нынешнем сезоне Сака уже успел провести 14 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами. Transfermarkt оценивает звёздного англичанина в внушительные 140 миллионов евро.

Напомним, "Арсенал" является соперником "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. "Канониры" сыграют с алматинцами 28 января 2026 года в рамках восьмого тура.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 4 4 0 0 14-3 12
2 Арсенал 4 4 0 0 11-0 12
3 Интер 4 4 0 0 11-1 12
4 Манчестер Сити 4 3 1 0 10-3 10
5 ПСЖ 4 3 0 1 14-5 9
6 Ньюкасл Юнайтед 4 3 0 1 10-2 9
7 Реал М 4 3 0 1 8-2 9
8 Ливерпуль 4 3 0 1 9-4 9
9 Галатасарай 4 3 0 1 8-6 9
10 Тоттенхэм Хотспур 4 2 2 0 7-2 8
11 Барселона 4 2 1 1 12-7 7
12 Челси 4 2 1 1 9-6 7
13 Спортинг Л 4 2 1 1 8-5 7
14 Боруссия-09 Д 4 2 1 1 13-11 7
15 Карабах 4 2 1 1 8-7 7
16 Аталанта 4 2 1 1 3-5 7
17 Атлетико М 4 2 0 2 10-9 6
18 ПСВ Эйндховен 4 1 2 1 9-7 5
19 Монако ФК 4 1 2 1 4-6 5
20 Пафос 4 1 2 1 2-5 5
21 Байер 4 1 2 1 6-10 5
22 Брюгге 4 1 1 2 8-10 4
23 Айнтрахт Фр 4 1 1 2 7-11 4
24 Наполи 4 1 1 2 4-9 4
25 Марсель Олимпик 4 1 0 3 6-5 3
26 Ювентус 4 0 3 1 7-8 3
27 Атлетик 4 1 0 3 4-9 3
28 Юнион Сент-Жилуаз 4 1 0 3 4-12 3
29 Буде-Глимт 4 0 2 2 5-8 2
30 Славия П 4 0 2 2 2-8 2
31 Олимпиакос 4 0 2 2 2-9 2
32 Вильярреал 4 0 1 3 2-6 1
33 Копенгаген 4 0 1 3 4-12 1
34 Кайрат 4 0 1 3 2-11 1
35 Бенфика 4 0 0 4 2-8 0
36 Аякс 4 0 0 4 1-14 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ньюкасл-апон-Тайн   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 ноября 22:30   •   не начат
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Ньюкасл Юнайтед
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 4 человек

