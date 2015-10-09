Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 07:58
 

"Ноют и хитрят?" Выпад Ямаля разозлил "Реал" и привёл к их победе

  Комментарии

"Ноют и хитрят?" Выпад Ямаля разозлил "Реал" и привёл к их победе ©Depositphotos.com/Musiu0

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа признался, что перед эль-класико мадридцев серьёзно задели слова Ламина Ямаля, сообщают Vesti.kz. Молодой вингер "Барселоны" накануне дерби бросил громкую фразу о том, что "сливочные" якобы вечно ноют и хитрят.

По словам Куртуа, именно этот выпад стал лишней мотивацией для команды. В итоге "Реал" вышел на поле заряженным и взял своё — 2:1 в пользу мадридцев.

"Считаю, что Ламин — отличный игрок. Думаю, он будет игроком, обозначившим эпоху в "Барсе", но он высказался определённым образом и немного разогрел "эль класико", очевидно.

Когда пульс и адреналин зашкаливают, вы иногда говорите вещи, о которых впоследствии думаете: "Ну, это было необязательно". Но думаю, "эль класико" именно такие. Иногда нам нужна такая среда, после прошлого года, когда мы им проиграли четыре раза, нужен был этот огонь от соперника. Когда они нас побеждали, они тоже не проявляли к нам уважение", — приводит слова Куртуа COPE.

Ламин Ямаль обвинил "Реал" перед эль-класико

В нынешнем сезоне молодой вингер провёл восемь матчей в Ла Лиге, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами, продолжая уверенно закрепляться в основном составе каталонцев.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

