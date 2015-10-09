"Барселона" попросила Левандовски перестать забивать: известна причина

В свежей биографии польского форварда Роберта Левандовски раскрывается эпизод, который ставит руководство "Барселоны" в крайне неловкое положение, передают Vesti.kz со ссылкой на Defensa Central.

Как утверждает автор книги "Левандовски: Настоящий" (Lewandowski: el verdadero), в конце сезона-2022/23 руководство "Барселоны", включая президента Жоана Лапорту, попросило нападающего снизить результативность.

Клуб опасался достижения отметки в 25 голов, после которой "Барселона" обязалась выплатить "Баварии" бонус в 2,5 миллиона евро.

На тот момент команда уже обеспечила себе титул Ла Лиги, и функционеры пытались избежать дополнительного расхода на фоне кризиса в клубной казне.

Левандовски был шокирован просьбой, но в итоге завершил сезон с 23 голами и не забивал в двух заключительных турах. Тогда он все равно выиграл приз лучшему бомбардиру турнира, опередив Карима Бензема.

Напомним, что Левандовски перебрался в "Барселону" в июле 2022-го из "Баварии". В своем дебютном сезоне он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, помог клубу завоевать чемпионский титул и Суперкубок Испании. На его счету 108 мячей в 159 играх за каталонский клуб.