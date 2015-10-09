Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Барселона" попросила Левандовски перестать забивать: известна причина

В свежей биографии польского форварда Роберта Левандовски раскрывается эпизод, который ставит руководство "Барселоны" в крайне неловкое положение, передают Vesti.kz со ссылкой на Defensa Central.

Как утверждает автор книги "Левандовски: Настоящий" (Lewandowski: el verdadero), в конце сезона-2022/23 руководство "Барселоны", включая президента Жоана Лапорту, попросило нападающего снизить результативность.

Клуб опасался достижения отметки в 25 голов, после которой "Барселона" обязалась выплатить "Баварии" бонус в 2,5 миллиона евро.

На тот момент команда уже обеспечила себе титул Ла Лиги, и функционеры пытались избежать дополнительного расхода на фоне кризиса в клубной казне.

Левандовски был шокирован просьбой, но в итоге завершил сезон с 23 голами и не забивал в двух заключительных турах. Тогда он все равно выиграл приз лучшему бомбардиру турнира, опередив Карима Бензема.

Напомним, что Левандовски перебрался в "Барселону" в июле 2022-го из "Баварии". В своем дебютном сезоне он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, помог клубу завоевать чемпионский титул и Суперкубок Испании. На его счету 108 мячей в 159 играх за каталонский клуб. 

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

