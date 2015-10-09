Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Назван фаворит ЧМ-2026 по футболу: Аргентина лишь вторая, а Португалия пятая

Назван фаворит ЧМ-2026 по футболу: Аргентина лишь вторая, а Португалия пятая

Эксперты авторитетного портала Goal составили рейтинг сильнейших сборных, уже пробившихся на чемпионат мира-2026 по футболу, передают Vesti.kz.

Фавориты грядущего мундиаля

Согласно мнению специалистов, на вершине рейтинга находится Англия, которую считают главным претендентом на титул. На втором месте расположилась действующие чемпионы – сборная Аргентины, а замыкает топ-3 триумфаторы последнего Евро (2024) – Испания. Бразилия на удивление, хоть и считается одним из грандов мирового футбола, в данном рейтинге не попала в топ-10 и занимает лишь 12-е место.

Топ-10 сильнейших сборных, по версии Goal

  1. Англия
  2. Аргентина
  3. Испания
  4. Франция
  5. Португалия
  6. Нидерланды
  7. Германия
  8. Норвегия
  9. Марокко
  10. Япония

Следующий этап отбора и исторический ЧМ

На чемпионат мира-2026 уже квалифицировались 42 команды, ещё шесть путёвок будут разыграны в марте 2026 года в стыковых матчах УЕФА и межконтинентальных встречах.

Следующий чемпионат мира по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые в истории будет принимать сразу три страны — США, Канаду и Мексику.

Определились 42 участника ЧМ-2026 и команды для стыковых матчей в Европе

Живи спортом!