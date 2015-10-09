Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Итальянский тренер объявил об уходе из сборной Узбекистана по футболу

Ассистент главного тренера ташкентского "Бунёдкора" Карло Альберто Бертоне завершил работу в сборной Узбекистана по футболу, передают Vesti.kz.

Итальянский специалист, который входил в штаб Фабио Каннаваро во время матчей против Египта и Ирана, покинул сборную и обратился с благодарностью к главному тренеру.

"Каждый следующий день прекраснее предыдущего. Я благодарен Фабио Каннаваро и Футбольной ассоциации Узбекистана за возможность работать в национальной сборной. Эти моменты я не забуду. Теперь возвращаюсь в свой клуб и готов завершить сезон в хорошем настроении", — цитирует слова Бертоне Championat.Asia.

Бертоне присоединился к штабу Каннаваро 10 ноября, накануне международного турнира Al Ain International Cup-2025 в ОАЭ, где узбекистанская команда одержала победу. Теперь он вернётся в "Бунёдкор" и продолжит работу в клубе.

Напомним, под руководством Тимура Кападзе сборная Узбекистана впервые в своей истории завоевала путёвку на чемпионат мира по футболу. Это произошло после матча квалификации против ОАЭ 5 июня — ничья 0:0 позволила команде набрать 18 очков и закрепиться на втором месте в группе A, обеспечив выход на ЧМ-2026.

В октябре национальную сборную принял итальянский тренер Фабио Каннаваро, которому предстоит вывести Узбекистан на первый в истории страны мундиаль.

Сборная Узбекистана одержала первую победу на ЧМ по футболу

