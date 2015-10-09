Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Вчера 23:19
 

Зидану предложили возглавить титулованный клуб Европы

  Комментарии

Зидану предложили возглавить титулованный клуб Европы Зинедин Зидан с кубком Лиги чемпионов. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Известному французскому специалисту Зинедину Зидану предложили заменить испанца Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Ситуация в "Реале"

Давление на новоиспечённого наставника "сливочных" усиливается. Несмотря на стабильный сезон и всего два поражения во всех турнирах, Алонсо приходится справляться с внутренней напряжённостью в команде.

По данным испанских СМИ, часть ключевых игроков — Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Феде Вальверде — выражают недовольство отдельными методами наставника, что подрывает его авторитет и создаёт предпосылки для возможной замены.

Рост интереса к Зидану

На фоне этих событий всё чаще упоминается имя Зинедина Зидана. Легендарный французский специалист, который привёл "Реал" к трём подряд победам в Лиге чемпионов, недавно появился на стадионе "Сантьяго Бернабеу" во время матча НФЛ и сфотографировался с президентом клуба Флорентино Пересом.

Как сообщает Foot-Africa, на испанском шоу El Chiringuito несколько экспертов открыто призвали вернуть Зидана, заявив, что "это неизбежно", подчёркивая его непоколебимую позицию в клубе.


Возможные варианты дальнейшей карьеры

Последний раз Зидан возглавлял "Реал" во время второго срока, который завершился летом 2021 года. С тех пор он оставался без команды, хотя неоднократно связывался со сборной Франции и ведущими клубами Европы. При этом наиболее вероятным сценарием остаётся работа Зидана в национальной команде: ранее сообщалось, что он может сменить Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции после чемпионата мира 2026 года.

Зидан согласился возглавить новую команду после долгого перерыва

