Испания
Сегодня 09:47
 

Звезда "Реала" устроил скандал в клубе: Алонсо потребовал трансфер

Главный тренер мадридского "Реала" испанский специалист Хаби Алонсо потребовал уход одного из ключевых атакующих игроков команды, передают Vesti.kz.

Скандальный эпизод: отказ от тренировок

Вокруг бразильского вингера Родриго Гоэса в "королевском клубе" разгорелся новый конфликт. По информации Fichajes, футболист отказался выходить на ряд тренировок, сославшись на личные причины. Этот эпизод вызвал недовольство как в раздевалке, так и в руководстве клуба.

Источник в клубе утверждает: подобное поведение восприняли как попытку форсировать трансфер, и ситуация оставила заметный след на отношениях игрока с тренерским штабом.

Напряжение усилилось на фоне того, что Родриго переживает один из самых тяжелых периодов с момента приезда в Европу: он потерял место в составе и резко снизил свой вклад в игру.

Позиция Алонсо: Родриго не вписывается в проект

Алонсо, возглавив команду, ясно дал понять руководству, что не видит Родриго частью своего проекта. Испанец сделал ставку на футболистов, которые обеспечивают большую агрессию, интенсивность и стабильность.

Внутри клуба признают: решения новоиспечённого наставника логичны — бразилец выпал из игрового ритма, а его уровень на тренировках не соответствует требованиям тренера.


Англия зовёт: предложение уже сделано

Ряд клубов английской премьер-лиги (АПЛ) проявили интерес к 24-летнему футболисту, но наиболее активным остаётся лондонский "Тоттенхэм". По данным источника, лондонцы уже направили "сливочным" предварительное предложение: около 70 миллионов евро фиксированной суммы плюс бонусы.

В Мадриде рассматривают вариант продажи, понимая, что трансфер разгрузит зарплатную ведомость и откроет возможность точечного усиления фланга.

В текущем сезоне Родриго провёл 13 матчей и отдал две результативные передачи. На данный момент он оценивается в 80 миллионов евро.

Ранее стало известно, что выпад испанского вингера "Барселоны" Ламина Ямаля разозлил "Реал" и привёл к их победе.

Добавим также, что известному французскому специалисту Зинедину Зидану предложили заменить испанца Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридского "Реала".

Винисиус выбрал новый клуб после "Реала" и выдвинул условия по трансферу

Живи спортом!