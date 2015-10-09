Винисиус выбрал новый клуб после "Реала" и выдвинул условия по трансферу

Будущее Винисиуса Жуниора в "Реале" остается неопределенным и переговоры о продлении его контракта, рассчитанного до 2027 года, фактически заморожены из-за жестких требований игрока, передают Vesti.kz.

На фоне паузы бразильский форвард начал обсуждать возможный переход с другими клубами.

Например, как пишет Don Balon, представители бразильца поставили "Манчестер Юнайтед" ряд условий, среди которых – предоставление личного частного самолета, статус самого высокооплачиваемого игрока английской премьер-лиги (АПЛ) и крупная подъемная сумма.

Эти требования объясняют его план дождаться окончания контракта и уйти из "Реала" бесплатно, чтобы полностью контролировать следующий шаг.

В Мадриде такую перспективу считают неприемлемой. А все потому, что "Реал" опасается потерять звезду без компенсации и готов рассмотреть продажу уже летом следующего года, если ситуация не изменится.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед", со своей стороны, готовит рекордное предложение за Винисиуса – английский гранд намерен заплатить за форварда "Реала" по-настоящему огромную сумму.