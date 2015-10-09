Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 18:10
 

Винисиус выбрал новый клуб после "Реала" и выдвинул условия по трансферу

  Комментарии

Поделиться
Винисиус выбрал новый клуб после "Реала" и выдвинул условия по трансферу ©x.com/realmadriden

Будущее Винисиуса Жуниора в "Реале" остается неопределенным и переговоры о продлении его контракта, рассчитанного до 2027 года, фактически заморожены из-за жестких требований игрока, передают Vesti.kz.  

Поделиться

Будущее Винисиуса Жуниора в "Реале" остается неопределенным и переговоры о продлении его контракта, рассчитанного до 2027 года, фактически заморожены из-за жестких требований игрока, передают Vesti.kz.  

Продолжение
Бензема шокировал заявлением о своем будущем
Вчера 19:13  
Чем я не казахстанец? Большое интервью Жукова - о сборной Казахстана и не только
Вчера 19:50  
Со счетом 8:0 завершился матч сборной России
Вчера 20:56  
"Барселона" получила мощное усиление: известны подробности
Вчера 22:30  

На фоне паузы бразильский форвард начал обсуждать возможный переход с другими клубами.

Например, как пишет Don Balon, представители бразильца поставили "Манчестер Юнайтед" ряд условий, среди которых – предоставление личного частного самолета, статус самого высокооплачиваемого игрока английской премьер-лиги (АПЛ) и крупная подъемная сумма.

Эти требования объясняют его план дождаться окончания контракта и уйти из "Реала" бесплатно, чтобы полностью контролировать следующий шаг.

В Мадриде такую перспективу считают неприемлемой. А все потому, что "Реал" опасается потерять звезду без компенсации и готов рассмотреть продажу уже летом следующего года, если ситуация не изменится.

Криштиану Роналду раскритиковал МЮ, но тренер "поставил его на место"

Напомним, что "Манчестер Юнайтед", со своей стороны, готовит рекордное предложение за Винисиуса – английский гранд намерен заплатить за форварда "Реала" по-настоящему огромную сумму.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2 Манчестер Сити 11 7 1 3 23-8 22
3 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5 Тоттенхэм Хотспур 11 5 3 3 19-10 18
6 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7 Манчестер Юнайтед 11 5 3 3 19-18 18
8 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
9 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
10 Кристал Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11 Брайтон энд Хов Альбион 11 4 4 3 17-15 16
12 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
13 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14 Ньюкасл Юнайтед 11 3 3 5 11-14 12
15 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16 Лидс Юнайтед 11 3 2 6 10-20 11
17 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 3 1 7 13-23 10
19 Ноттингем Форест 11 2 3 6 10-20 9
20 Вулверхэмптон Уондерерс 11 0 2 9 7-25 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Бельгия   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 00:45   •   закончен
Бельгия
Бельгия
7:0
Лихтенштейн
Лихтенштейн
Кто победит в основное время?
Бельгия

84%

Ничья

4%

Лихтенштейн

12%

Проголосовало 93 человек

Реклама

Живи спортом!