Мировой футбол
Бензема шокировал заявлением о своем будущем

37-летний форвард саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема поделился своими мыслями относительно возможного перехода на тренерскую стезю, сообщают Vesti.kz.

"Не знаю. У меня есть друзья, которые уже занимаются тренерской работой, и они часто говорят мне об этом, но это сложный выбор. Быть футболистом или тренером — это разные вещи, но давление одинаковое", — приводит слова Бензема Footmercato.

Один из самых титулованных нападающих своего поколения, ранее защищавший цвета "Лиона", мадридского "Реала" и сборной Франции, продолжает демонстрировать высокую результативность: в текущем сезоне он отметился пятью голами в девяти матчах за свой нынешний клуб.

Его действующий контракт с "Аль-Иттихадом" рассчитан до лета 2026 года.


