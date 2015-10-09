"Барселона" получила мощное усиление: известны подробности

28-летний вингер "Барселоны" Рафинья вернулся к полноценным тренировкам после травмы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, в конце сентября бразилец получил повреждение в матче шестого тура Ла Лиги против "Овьедо" (3:1), а позже столкнулся с рецидивом уже на тренировке.

Ближайшая игра каталонцев состоится 22 ноября — "Барса" примет "Атлетик" из Бильбао на обновлённом "Спотифай Камп Ноу", который пока готов вместить около 45 тысяч зрителей.

В текущем сезоне Рафинья сыграл семь матчей во всех соревнованиях, записав на свой счёт три гола и две результативные передачи.