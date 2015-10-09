Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Барселона" получила мощное усиление: известны подробности

28-летний вингер "Барселоны" Рафинья вернулся к полноценным тренировкам после травмы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, в конце сентября бразилец получил повреждение в матче шестого тура Ла Лиги против "Овьедо" (3:1), а позже столкнулся с рецидивом уже на тренировке.

Ближайшая игра каталонцев состоится 22 ноября — "Барса" примет "Атлетик" из Бильбао на обновлённом "Спотифай Камп Ноу", который пока готов вместить около 45 тысяч зрителей.

В текущем сезоне Рафинья сыграл семь матчей во всех соревнованиях, записав на свой счёт три гола и две результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Косово   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 00:45   •   закончен
Косово
Косово
1:1
Швейцария
Швейцария
Кто победит в основное время?
Косово

0%

Ничья

0%

Швейцария

100%

Проголосовало 1 человек

