Со счетом 8:0 завершился матч сборной России

Молодёжная сборная России (U21) оформила настоящий разгром, уничтожив команду Кыргызстана U23 со счётом 8:0 и забрав Кубок Манаса, сообщают Vesti.kz.

Финальная встреча турнира состоялась на стадионе "Курманбек" в Манасе.

За россиян отличились Ульви Бабаев, Даниил Моторин, Илья Кирш, Кирилл Столбов, Казбек Мукаилов и Денис Кучугура. Ещё два мяча влетели в ворота кыргызской команды после их же ошибок.

Россияне поставили точку в турнире, оформив стопроцентный набор очков и спокойно увозя главный приз домой.

Ранее команда Ивана Шабарова по очереди закрыла Иран и Бахрейн одинаковыми 2:0. В итоге молодёжка завершила соревнование с идеальной статистикой — 12 забитых при нуле пропущенных.