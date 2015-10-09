Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Гвардиола лично заблокировал трансфер Винисиуса в "Ман Сити": известна причина

Будущее Винисиуса Жуниора в "Реале" все еще туманно, контракт не продлен, а игрок предъявляет завышенные финансовые требования, передают Vesti.kz.

Будущее Винисиуса Жуниора в "Реале" все еще туманно, контракт не продлен, а игрок предъявляет завышенные финансовые требования, передают Vesti.kz.

На фоне нестабильной игры бразильца и его напряженных отношений с Хаби Алонсо в Европе активно обсуждали возможный переход форварда в другой клуб. 

Например, в последние месяцы Винисиуса регулярно связывали с "Манчестер Сити", который рассматривал его как потенциальное усиление для атаки.

Однако, как сообщает испанское издание El Nacional, трансфер сорвался по решающей причине: главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола лично выступил против перехода.

Испанский специалист считает, что стиль поведения бразильца и его эмоциональность могут негативно повлиять на атмосферу в раздевалке "Сити". Кроме того, потенциальная стоимость сделки и финансовые требования Винисиуса вызвали у тренера серьезные сомнения.

В итоге наставник "Сити" дал понять руководству, что не хочет видеть игрока в своей команде.

Стало известно о крупной трансферной сделке "Реала" с двумя клубами

В нынешнем сезоне Винисиус провел 16 матчей за "Реал", забив 5 голов и сделав 4 ассиста, но этого пока недостаточно, чтобы убедить клуб в необходимости спешить с продлением.

Ранее Винисиус определился с новым вариантом для продолжения карьеры после возможного ухода из "Реала" и выставил клубу запредельные условия по трансферу.

