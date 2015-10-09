"Барса" решила вернуть бывшего футболиста: "Бавария" может помешать планам

"Барселона" вновь нацелилась на воспитанника клуба испанского защитника Алехандро Гримальдо, однако за защитника готова побороться и мюнхенская "Бавария", передают Vesti.kz.

Гримальдо снова в фокусе "Барселоны"

Гримальдо переживает один из лучших периодов в карьере в составе "Байера". На его прогресс обратили внимание в каталонском клубе, где ищут надежное усиление левого фланга обороны на фоне нестабильной формы Алехандро Бальде.

По данным Fichajes, в "Барсе" внимательно следят за ситуацией и рассматривают Гримальдо как приоритетную цель. Сам футболист, как отмечается, склоняется к возвращению в Испанию, что усиливает позиции каталонцев. В "Байере" сохраняют отличные отношения с игроком и готовы рассмотреть вариант его ухода в Ла Лигу, если он открыто заявит о желании.

"Бавария" включилась в борьбу за трансфер

В то же время "Бавария" не собирается уступать. Мюнхенцы давно ищут укрепление обороны и считают Гримальдо идеальным вариантом. Его стабильность, высокий уровень игры и универсальность делают его привлекательной целью для немецкого гранда.

По информации из Германии, "Бавария" готова предложить до 30 миллионов евро — сумму, которую "Байер" считает разумной для начала переговоров. Однако сам "Байер" не хочет усиливать прямого конкурента в Бундеслиге, что может усложнить переход футболиста в Мюнхен.

Дилемма "Байера" и фаворит гонки

Для "Байера" ситуация непростая: Гримальдо — ключевая фигура в системе, но существует негласная договоренность не препятствовать его возвращению в Испанию. Это ставит клуб перед выбором между спортивными амбициями и уважением к желанию игрока.

На этом фоне наиболее реальным вариантом видится его переход в испанский клуб. И "Барселона", учитывая прошлое Гримальдо и его стремление вернуться домой, выглядит естественным фаворитом в борьбе за трансфер.