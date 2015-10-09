Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Вчера 22:40
 

"Барса" решила вернуть бывшего футболиста: "Бавария" может помешать планам

"Барса" решила вернуть бывшего футболиста: "Бавария" может помешать планам

"Барселона" вновь нацелилась на воспитанника клуба испанского защитника Алехандро Гримальдо, однако за защитника готова побороться и мюнхенская "Бавария", передают Vesti.kz.

Гримальдо снова в фокусе "Барселоны"

Гримальдо переживает один из лучших периодов в карьере в составе "Байера". На его прогресс обратили внимание в каталонском клубе, где ищут надежное усиление левого фланга обороны на фоне нестабильной формы Алехандро Бальде.

По данным Fichajes, в "Барсе" внимательно следят за ситуацией и рассматривают Гримальдо как приоритетную цель. Сам футболист, как отмечается, склоняется к возвращению в Испанию, что усиливает позиции каталонцев. В "Байере" сохраняют отличные отношения с игроком и готовы рассмотреть вариант его ухода в Ла Лигу, если он открыто заявит о желании.

"Бавария" включилась в борьбу за трансфер

В то же время "Бавария" не собирается уступать. Мюнхенцы давно ищут укрепление обороны и считают Гримальдо идеальным вариантом. Его стабильность, высокий уровень игры и универсальность делают его привлекательной целью для немецкого гранда.

По информации из Германии, "Бавария" готова предложить до 30 миллионов евро — сумму, которую "Байер" считает разумной для начала переговоров. Однако сам "Байер" не хочет усиливать прямого конкурента в Бундеслиге, что может усложнить переход футболиста в Мюнхен.


Дилемма "Байера" и фаворит гонки

Для "Байера" ситуация непростая: Гримальдо — ключевая фигура в системе, но существует негласная договоренность не препятствовать его возвращению в Испанию. Это ставит клуб перед выбором между спортивными амбициями и уважением к желанию игрока.

На этом фоне наиболее реальным вариантом видится его переход в испанский клуб. И "Барселона", учитывая прошлое Гримальдо и его стремление вернуться домой, выглядит естественным фаворитом в борьбе за трансфер. 

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 10 9 1 0 35-6 28
2 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
3 Боруссия-09 Д 10 6 3 1 16-7 21
4 Штутгарт-1893 10 7 0 3 17-12 21
5 Байер 10 6 2 2 24-14 20
6 Хоффенхайм 10 6 1 3 21-16 19
7 Айнтрахт Фр 10 5 2 3 23-19 17
8 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
9 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
10 Фрайбург 10 3 4 3 13-14 13
11 Унион 10 3 3 4 13-17 12
12 Боруссия М 10 2 3 5 13-19 9
13 Гамбург 10 2 3 5 9-16 9
14 Вольфсбург 10 2 2 6 12-18 8
15 Аугсбург 10 2 1 7 14-24 7
16 Санкт-Паули 10 2 1 7 9-20 7
17 Майнц-05 10 1 2 7 10-18 5
18 Хайденхайм 10 1 2 7 8-23 5

Перейти на страницу турнирной таблицы →

