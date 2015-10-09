Модрич удивил решением совершить трансфер в новую лигу

Экс-игрок итальянского "Милана" словацкий футболист Юрай Куцка высказался о новичке "россонери" хорватском полузащитнике Луке Модриче, передают Vesti.kz.

Напомним, обладатель "Золотого мяча"-2018 летом перебрался из мадридского "Реала" на правах свободного агента. Однако Куцка признался, что не ожидал такого исхода событий.

"Прежде всего, я не думал, что он перейдёт в "Милан". Я ожидал, что он завершит карьеру в "Реале" или вернётся в Хорватию, но вместо этого… Его приход в "Милан" стал для меня сюрпризом, и я очень рад. Качество никуда не исчезает… а у него качество огромного уровня, так что особо удивляться нечему", — цитирует слова Куцки Sempremilan.

С момента прихода в "Милан" Модрич превратился в одного из ключевых исполнителей команды Массимилиано Аллегри, привнеся в состав богатый опыт и лидерские качества.

В нынешнем сезоне хорват сыграл 12 матчей за итальянский гранд, отметился одним голом и сделал две результативные передачи.

