Стало известно о крупной трансферной сделке "Реала" с двумя клубами

"Реал" испытывает трудности в полузащите после уходов Тони Крооса и Луки Модрича. Текущие игроки, включая Орельена Чуамени, пока не оправдывают ожиданий клуба, и руководство рассматривает сложную трансферную операцию с участием нескольких команд, передают Vesti.kz.

Чуамени может перейти в ПСЖ

По информации Don Balon, французский полузащитник может стать частью сделки, в которой будут участвовать ПСЖ и "Челси". Главный тренер парижан Луис Энрике считает, что Чуамени раскроется лучше на "Парк де Пренс", чем на "Сантьяго Бернабеу", получив больше роли в центре поля и стиль игры, который ему больше подходит.

Энцо Фернандес - цель "Реала"

"Реал" откроет дверь для ухода Чуамени только в случае подписания замены. Главной целью спортивного руководства является аргентинец Энцо Фернандес - универсальный центральный полузащитник "Челси", способный сочетать интенсивность, скорость, чтение игры и умение преодолевать линии.

Возможные препятствия

Главные сложности - согласие "Челси" отпустить игрока и высокая стоимость трансфера, которая может достигнуть 100 миллионов евро. "Реалу" придётся работать и с самим футболистом, чтобы убедить клуб согласовать сделку.

Необходимость усиления

Хаби Алонсо уже с первого дня работы в "Реале" подчеркивал необходимость усиления центра поля. Руководство клуба понимает, что с наступлением следующего сезона повышение качества полузащиты станет обязательным.