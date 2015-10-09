Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Вчера 20:30
 

Месси решил пойти против Лапорты и вернуться в "Барселону"

Месси решил пойти против Лапорты и вернуться в "Барселону" Лионель Месси. ©Depositphotos/thenews2.com

Аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси может вернуться в "Барселону" и завершить карьеру в каталонском клубе, если на пост президента клуба придёт Виктор Фонт, передают Vesti.kz.

Новый шанс через выборы президента

Как сообщает Don Balon, Фонт заявил, что в случае своей победы на выборах первым делом свяжется с Месси и предложит ему "последний танец" на "Камп Ноу". Ранее действующий президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта утверждал, что аргентинец не вернётся в команду в качестве футболиста, и отношения между ними остаются напряжёнными после ухода Месси в 2021 году. Новый руководитель может изменить ситуацию и открыть путь для возвращения легенды.

Месси готов завершить карьеру в "Барселоне"

Аргентинец ранее покинул клуб с сожалением, но заявил, что его мечта — закончить карьеру в родной команде. Сейчас он внимательно следит за предстоящими выборами и готов рассмотреть возвращение в случае смены руководства.

Вклад Месси в историю "Барселоны"

Лионель Месси расстался с "Барселоной" летом 2021 года, завершив 17-летний этап в составе каталонского клуба. Причиной ухода стали финансовые ограничения, которые не позволили "сине-гранатовым" продлить с ним контракт.

За годы в команде аргентинец сыграл 778 матчей, забил 672 гола, отдал 303 результативные передачи и завоевал 35 трофеев, включая четыре Кубка чемпионов и десять титулов чемпиона Испании. Его возвращение может стать одним из самых ярких событий в истории клуба.

Левандовски обошёл Месси с Неймаром и сотворил историю

