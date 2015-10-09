Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 08:12
 

Голы на 93-й и 99-й минутах решили судьбу путёвки на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Голы на 93-й и 99-й минутах решили судьбу путёвки на ЧМ-2026 ©x.com/ScotlandNT

Футболисты сборной Шотландии обыграли Данию в драматичном матче и вышли в финальную часть чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz

Поделиться

Футболисты сборной Шотландии обыграли Данию в драматичном матче и вышли в финальную часть чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz

Продолжение
Определились 42 участника ЧМ-2026 и команды для стыковых матчей в Европе
Сегодня 08:50  
Холанд стал лучшим бомбардиром отбора на ЧМ-2026 и повторил рекорд
Сегодня 09:35  
Стали известны все участники межконтинентальных стыков ЧМ-2026
Сегодня 09:53  
Стало известно о крупной трансферной сделке "Реала" с двумя клубами
Сегодня 10:14  

Встреча, состоявшаяся в Глазго, завершилась со счётом 4:2. Причём хозяева поля вырвали победу, забив два гола в компенсированное время. На их успех также повлиял численный перевес после удаления у гостей Расмуса Кристенсена на 61-й минуте.

У шотландцев отличились: Скотт Мактоминей (3-я минута), Лоуренс Шенклэнд (78-я), Киран Тирни (90+3-я) и Кенни Маклинн (90+8-я). У датчан забивали Расмус Хейлунн (57-я минута, с пенальти) и Патрик Доргу (82-я).

Дания заняла второе место в группе, отстав на два очка от Шотландии, и теперь будет пытаться выйти на чемпионат мира через стыковые матчи.

Группа С

1. Шотландия - 13 очков (6 матчей)
2. Дания - 11 очков (6 матчей)
3. Греция - 7 очков (6 матчей)
4. Беларусь - 2 очка (6 матчей)

Реклама

Живи спортом!