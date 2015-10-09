Голы на 93-й и 99-й минутах решили судьбу путёвки на ЧМ-2026

Футболисты сборной Шотландии обыграли Данию в драматичном матче и вышли в финальную часть чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Глазго, завершилась со счётом 4:2. Причём хозяева поля вырвали победу, забив два гола в компенсированное время. На их успех также повлиял численный перевес после удаления у гостей Расмуса Кристенсена на 61-й минуте.

У шотландцев отличились: Скотт Мактоминей (3-я минута), Лоуренс Шенклэнд (78-я), Киран Тирни (90+3-я) и Кенни Маклинн (90+8-я). У датчан забивали Расмус Хейлунн (57-я минута, с пенальти) и Патрик Доргу (82-я).

Дания заняла второе место в группе, отстав на два очка от Шотландии, и теперь будет пытаться выйти на чемпионат мира через стыковые матчи.

Группа С

1. Шотландия - 13 очков (6 матчей)

2. Дания - 11 очков (6 матчей)

3. Греция - 7 очков (6 матчей)

4. Беларусь - 2 очка (6 матчей)