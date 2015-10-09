Стали известны все участники межконтинентальных стыков ЧМ-2026

Стали известны все участники межконтинентальных стыковых матчей, которые поборются за две оставшиеся путёвки на чемпионат мира-2026 по футболу, разыгрываемые вне отборочных турниров конфедераций, передают Vesti.kz.

В них примут участие шесть команд: Ирак, ДР Конго, Ямайка, Боливия, Суринам и Новая Каледония.

Согласно рейтингу ФИФА, две сильнейшие сборные - Ирак и ДР Конго - сразу сыграют в финальном этапе стыков. Остальные четыре команды начнут с полуфиналов, и чтобы пробиться на чемпионат мира, им предстоит пройти две стадии.

Все стыковые встречи пройдут в Мексике - в Гвадалахаре и Монтеррее. Жеребьёвка назначена на 20 ноября.

Ранее сборная экс-форварда "Астаны" сотворила историю и вышла на ЧМ-2026. И уже определились 42 участника мундиаля и команды для стыковых матчей в Европе.

Финальная стадия чемпионата мира-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.