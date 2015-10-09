Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборная экс-форварда "Астаны" сотворила историю и вышла на ЧМ-2026

Сборная Кюрасао под руководством нидерландского тренера Дика Адвоката впервые в истории отобралась на чемпионат мира по футболу, передают Vesti.kz.

Это стало возможным после выездной ничьи с Ямайкой - 0:0.

Благодаря этому результату команда Кюрасао набрала 12 очков и заняла первое место в отборочной группе B. Далее в таблице идут Ямайка (11), Тринидад и Тобаго (9) и Бермудские острова (0).

Отметим, что в сборную Кюрасао вызывается форвард Рангело Янга, который выступал за "Астану" с 2018 по 2022 год.

Ранее определились 42 участника ЧМ-2026 и команды для стыковых матчей в Европе, подробности - по ссылке.

Финальная стадия чемпионата мира-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.


