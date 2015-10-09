Холанд стал лучшим бомбардиром отбора на ЧМ-2026 и повторил рекорд

Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

25-летний форвард забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в восьми играх. Причем Холанд забил во всех матчах отборочного раунда.

Таким образом, норвежец на восемь голов опередил ближайших преследователей.

На втором месте расположился нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай, в активе которого восемь голов и четыре ассиста. На третьем — австриец Марко Арнаутович, у которого восемь мячей и одна голевая передача.

Англичанин Харри Кейн также забил восемь голов, но не отметился ни одной результативной передачей. Пятёрку замкнул испанский универсальный нападающий Микель Оярсабаль, у которого шесть голов и четыре ассиста.

Также Холанд совершил больше результативных действий, чем другие участники отборочной кампании. У норвежца 18 (16+2) очков по системе "гол+пас", у Депая – 12 (8+4). Партнер Холанда по сборной Мартин Эдегор стал лучшим ассистентом (7 передач).

Кроме того, Холанд повторил рекорд по числу забитых мячей в рамках отборочного турнира к ЧМ среди европейских команд.

Ранее аналогичного показателя -16 голов - в квалификации ЧМ-2018 достигал только поляк Роберт Левандовски. В той же кампании нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил 15 мячей.

Абсолютным рекордсменом по количеству голов в рамках одного отборочного турнира к чемпионату мира является бывший полузащитник сборной Ирана Карим Багери. Во время квалификации на мировое первенство 1998 года он отличился 19 раз.