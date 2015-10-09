Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 07:33
 

Разгром 7:1 решил судьбу "стыков" в группе Казахстана на пути к ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Разгром 7:1 решил судьбу "стыков" в группе Казахстана на пути к ЧМ-2026 ©x.com/Cymru

Футболисты сборной Уэльса разгромили Северную Македонию в решающем матче отборочного цикла к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футболисты сборной Уэльса разгромили Северную Македонию в решающем матче отборочного цикла к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Продолжение
Голы на 93-й и 99-й минутах решили судьбу путёвки на ЧМ-2026
Сегодня 08:12  
Определились 42 участника ЧМ-2026 и команды для стыковых матчей в Европе
Сегодня 08:50  
Холанд стал лучшим бомбардиром отбора на ЧМ-2026 и повторил рекорд
Сегодня 09:35  
Стали известны все участники межконтинентальных стыков ЧМ-2026
Сегодня 09:53  

Встреча прошла в Кардиффе и завершилась со счётом 7:1. У валлийцев голы забили Харри Уилсон (18-я минута с пенальти, 75-я, 81-я с пенальти), Дэвид Брукс (21-я), Бреннан Джонсон (37-я), Дэниел Джеймс (57-я) и Нейтан Бродхед (88-я). В составе гостей отличился Боян Миовски (23-я).

Благодаря этой победе Уэльс набрал 16 очков и занял второе место в группе, обеспечив себе участие в стыковых матчах. Северная Македония с 13 очками финишировала третьей.

Победителем группы J стала сборная Бельгии, обыгравшая дома Лихтенштейн со счётом 7:0. Бельгийцы вышли в финальную часть мундиаля, тогда как Лихтенштейн замкнул турнирную таблицу.

Группа J

1. Бельгия - 18 очков (8 матчей)
2. Уэльс - 16 очков (8 матчей)
3. Северная Македония - 13 очков (8 матчей)
4. Казахстан - 8 очков (8 матчей)
5. Лихтенштейн - 0 очков (8 матчей)

Реклама

Живи спортом!