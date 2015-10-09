Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 00:02
 

Топ-клуб КПЛ заинтересовался капитаном зарубежной сборной

  Комментарии

Поделиться
Топ-клуб КПЛ заинтересовался капитаном зарубежной сборной ©ФК "Тобол"

Костанайский "Тобол" проявил интерес к 22-летнему защитнику и капитану молодежной сборной Кыргызстана Саиду Дациеву, передают Vesti.kz.

Поделиться

Костанайский "Тобол" проявил интерес к 22-летнему защитнику и капитану молодежной сборной Кыргызстана Саиду Дациеву, передают Vesti.kz.

Интерес "Тобола" к молодому лидеру

Как сообщает источник, казахстанский клуб рассматривает возможность усилить оборону именно этим игроком. Кроме того, интерес к Дациеву проявляют клубы из Словакии, однако на данном этапе "Тобол" выглядит наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры защитника.

Статистика и потенциал игрока

Дациеву 22 года, в текущем сезоне он провел 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость оценивается примерно в 200 тысяч евро, что составляет около 120 миллионов тенге. Молодой защитник уже успел зарекомендовать себя как надежный лидер обороны, способный взять на себя ответственность в ключевых матчах.

Достижения "Тобола" и перспективы

Напомним, что по итогам минувшего сезона костанайский "Тобол" занял третье место в Казахстанской премьер-лиге, выиграв бронзовые медали и обеспечив себе участие в квалификационном этапе Лиги конференций.

Кроме того, команда под руководством Нурбола Жумаскалиева завоевала Кубок Казахстана, подтвердив статус одного из сильнейших клубов страны.

Со счётом 8:0 завершился матч отбора на Евро-2026 с участием Казахстана


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!