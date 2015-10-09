Топ-клуб КПЛ заинтересовался капитаном зарубежной сборной

Костанайский "Тобол" проявил интерес к 22-летнему защитнику и капитану молодежной сборной Кыргызстана Саиду Дациеву, передают Vesti.kz.

Интерес "Тобола" к молодому лидеру

Как сообщает источник, казахстанский клуб рассматривает возможность усилить оборону именно этим игроком. Кроме того, интерес к Дациеву проявляют клубы из Словакии, однако на данном этапе "Тобол" выглядит наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры защитника.

Статистика и потенциал игрока

Дациеву 22 года, в текущем сезоне он провел 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость оценивается примерно в 200 тысяч евро, что составляет около 120 миллионов тенге. Молодой защитник уже успел зарекомендовать себя как надежный лидер обороны, способный взять на себя ответственность в ключевых матчах.

Достижения "Тобола" и перспективы

Напомним, что по итогам минувшего сезона костанайский "Тобол" занял третье место в Казахстанской премьер-лиге, выиграв бронзовые медали и обеспечив себе участие в квалификационном этапе Лиги конференций.

Кроме того, команда под руководством Нурбола Жумаскалиева завоевала Кубок Казахстана, подтвердив статус одного из сильнейших клубов страны.

